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Tiran'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na saldırı

15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndaki bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki şehitlerin isimlerinin bulunduğu kitabe tahrip edildi

30 Ağustos 2019 Cuma 13:57
Tiran'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na saldırı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki şehitlerin isimlerinin bulunduğu kitabe tahrip edildi.

Arnavutluk Emniyetinden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz bir kişinin, sabah saatlerinde sert bir cisimle söz konusu kitabeye zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Saldırı sonrası söz konusu kitabe, emniyet güçlerince tel örgüyle çevrelenip üzeri örtüldü.

- Birkaç hafta önce de zarar verilmişti

İki hafta önce de söz konusu kitabeye ve Türk bayraklarının bulunduğu tabelalara zarar verilmiş, ancak kısa süre sonra tabelalar, Tiran Belediyesi çalışanlarınca onarılmıştı.

Kosova'nın Üsküp Büyükelçisi Gjergj Dedaj, Facebook'ta, Tiran'daki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na, bu parktaki kitabeye ve üzerinde Türk bayraklarının bulunduğu tabelalara yapılan saldırıyla ilgili önceden paylaşımda bulunmuştu.

"Erdoğan'ın Türkiyesi'nin siyasi anıtına hayır" ifadesini kullanan Dedaj, Tiran'daki parkta, Türkiye'nin mevcut politikalarının yeri olmadığını belirtmişti.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Dedaj'ın, Tiran'daki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan anıtla ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı mesnetsiz iddiaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan düşmanca söylemi şiddetle kınadıkları kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:57
  1. 15 Temmuz Demokrasi Parkı
  2. 15 Temmuz Şehitler Anıtı
  3. Arnavutluk
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  5. tiran

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