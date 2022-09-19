Tiramisu tart tarifi: Tiramisu tarifi (kek ile)! Tiramisu tart labnesiz, labneli tarifi nasıl yapılır?

Tiramisu Tart Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı kakao

2 çay bardağı un

Keki ıslatmak için:

Yarım su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı granül kahve

Muhallebisi için:

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

2 kaşık tepeleme un

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı labne (100 gr)

Üzeri için;

Kakao

Tiramisu Tart Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak kekimizi hazırlayalım. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak 5 dakika beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpalım. Diğer malzemeleri sırasıyla ekleyelim. Süt, sıvı yağı ilave ederek 1-2 dakika daha çırpalım. Ardından elediğimiz kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek çırpmaya devam edelim. Malzemelerimiz güzelce karıştıktan sonra yağlanmış unlanmış turta kalıbına harcımızı dökelim. Kekimizi önceden ısıttığımız 180 derecede 30 dakika kadar pişirelim. Piştikten sonra soğumaya bırakalım. Muhallebi için labne hariç bütün malzemeleri uygun bir tencereye alarak karıştıralım. Tencereyi ocağa alalım, muhallebi kaynayıp koyulaşana kadar pişirelim. Bu aşamada sürekli karıştıralım. Muhallebimiz kaynayınca altını kapatalım ılımaya bırakalım. Ilıyan muhallebiye labne peyniri ekleyip çırpalım. Soğumaya kekimizi uygun bir servis tabağına alalım ve ılık suda karıştırarak erittiğimiz kahveli suyla ıslatalım. Üzerine muhallebiyi dökelim, spatula ile güzelce düzeltelim. Muhallebimiz iyice soğuduktan sonra kakao eleyerek süsleyelim. Tiramisu Tart tarifimizi 1 gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edelim. Afiyet olsun.

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Diğer tatlılara göre hafif, tamda ağzınıza layık olan tatlıyı denemek için mutfaklarınıza koşun hemen. Pratik ve lezzetli kekli tiramisu tarifimi denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Tiramisu Tarifi ( Kek ile ) İçin Malzemeler

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilin

Kreması için:

1 litre süt

7 çorba kaşığı un

1 yumurtanın sarısı

250 gr maskarpone veya 250 gr labne peyniri

2 paket şekerli vanilin

1 su bardağı toz şeker

Keki ıslatmak için:

2 tatlı kaşığı granül kahve (nescafe)

1, 5 su bardağı su

4 tatlı kaşığı toz şeker

Üzerine serpmek için:

Kakao

Tiramisu Tarifi ( Kek ile ) Nasıl Yapılır?

Keki için yumurtayı ve toz şekeri 5 dakika çırpın. Üzerine unu, kakaoyu, kabartma tozunu eleyerek ilave edin. En son şekerli vanilini ilave edip iyice karıştırın. Orta boy borcama veya yuvarlak kek kalıbına dökün,. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin ve soğumaya bırakın. Sütü, şekeri, yumurtanın sarısını ve unu bir tencereye alın iyice çırpın, içinde topaklanma kalmasın ocağa alıp karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra şekerli vanilinin ilave edip kısık ateşte karıştırmaya devam ederek 4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Ocaktan aldığınız muhallebiye maskarponu ilave edip iyice karıştırın. Kahveyi, şekeri ve suyu karıştırın. Pasta kekini ikiye kesin üzerine kahvenin yarısı ile ıslatın üzerine önceden hazırladığınız kremanın yarısını yayın Diğer Pasta kekini kremanın üzerine kapatın, aynı şekilde kahveli suyla ıslatın kalan kremayı üzerine sürün isterseniz benim yaptığım gibi üzerine poşetle krema sıkabilirsiniz Tiramisu pastanızı en az 2 veya 3 saat dinlendirin üzerine kakaoyu eleyip servis yapın

Not: Kek Kalıbı (çemberi 18×27 cm. çapında dikdörtgen kalıp ama onun yerine 26 cm çapında yuvarlak kek kalıbı da kullanabilirsiniz.

Borcamda Tramisu Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce yumurta ve şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpalım.

Sıvı yağ, süt ,kakao ,vanilya ,hamur kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın.

Yağlanmış kare borcama boşaltın.

180 derecelik fırında pişirin.

Kek fırında pişerken kremasını yapalım.