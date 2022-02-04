Tiramisu tart tarifi nasıl yapılır? Kolay tiramisu tarifi

Kolay Tiramisu Tarifi

Malzemeler

1 adet hazır pandispanya keki

muhallebisi için;

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)

3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)

1 adet yumurta

200 gram labne peyniri (1 paket)

Islatmak için;

1/2 (yarım) su bardağı sıcak su

3’ü bir arada hazır kahve

Üzeri için;

kakao

Kolay tiramisu tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılarak ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.Kaynadıktan sonra altı kapatılarak ılımaya bırakılır. 15 dk kadar bekleyip ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilip mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır. Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlanır ve hafif soğuması beklenir. Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatılır. Üzerine kremanın yarısı ilave edilip kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra ikinci kat kapatılır. Kalan krema pastanın üzerine dökülerek pastanın üzeri ve kenarları güzelce kapatılır. Son olarak pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpilir. Buzdolabında birkaç saat dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis edilir.