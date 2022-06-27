Tiramisu pralin nasıl yapılır? Tiramisu topları tarifi

Dünya mutfaklarının son yıllarda hızla ülkemizde de kabul gören lezzetleri arasında tiramisu da yemek tarifleri olarak yer almıştır.

Tiramisu Türk damak tadına uygun lezzetiyle kısa sürede ülkemizde de kabul görmüş ve yaygın olarak tüketilmeye başlanmıştır. Tiramisu pralin ise tiramisu topları olarak da tanımlanabilir bir tatlı çeşididir.

Lezzetli bir tatlı olan tiramisu pralin yani tiramisu topları yüksek kalorisi ile dikkat edilmesi gereken tatlar arasında yer almaktadır. Orta boy bir porsiyon tiramisu pralin kalorisi yaklaşık olarak 350 kalori civarındadır.

Tiramisu Pralin Nasıl Yapılır? İçin Malzemeler

1,5 paket kedidili bisküvi (yani 150gr)

2 tatlı kaşığı granül kahve

1/3 çay bardağı sıcak su

1 paket labneli peyniri

1 paket vanilya

2 kaşık pudra şekeri

2-3 kaşık kakao

Tiramisu Pralin Nasıl Yapılır?

Bisküviler rondodan geçirilir, un ufak yapılır.

Sıcak suda eritilen kahve iyice soğuduktan sonra bisküvilerin üzerine gezdirilir ve iyice karıştırılır. Buzdolabına alınır.

Bu arada pudra şekeri, vanilya ve labne peyniri mikser ile çırpılır.

Buzdolabından alınan harçta buna eklenir ve karıştırılır. Bunu el ile de yapabilirsiniz.

Harçtan cevizden küçük parçalar alınıp küçük toplar şeklinde yuvarlanır, kakaoya bulanır.

Servis tabağına dizilir.

Buzdolabında dinlendirilir ve muhafaza edilir.

Not: Bisküvileri azar azar ekleyin ki kuru veya fazla sert olmasın.