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Tıra çarpan otomobil bu hale geldi

Şanlıurfa’da otomobilin buğday yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi ağır yaralandı.

29 Nisan 2018 Pazar 02:52
Tıra çarpan otomobil bu hale geldi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Akabe mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 34 RR 9763 plakalı otomobil, yine aynı yönde seyreden buğday yüklü 63 HZ 522 plakalı tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası trafik, polis tarafından kontrolü bir şekilde sağlanırken, hurdaya dönen lüks aracın çekici ile taşınmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. İtfaiye ekipleri ise olası bir yangına karşı olay yerinde güvenlik önlemi alarak hazır bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 02:52
  1. Gaziantep
  2. Şanlıurfa
  3. Şanlıurfa kaza
  4. trafik kazası

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