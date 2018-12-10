Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü.

Yiğit Öznemli yönetimindeki 35 VL 993 plakalı kamyonet, Kemalpaşa Caddesi'nde aynı yönde seyreden C.T'nin kullandığı 15 NL 456 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonette sıkışan Öznemli, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Öznemli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.