  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış’tan skandal hareket! Murat Kurum'un afişlerini çöpe atıp bunu yaptı! Rezalet ki ne rezalet

DEM’in tavşan adayını ara ki bulasın! Güya İstanbul adayı İstanbul’a uğramıyor

Turgut Altınok’un 25’te bir bütçeyle yaptığı icraat Mansur Yavaş’a fark attı! “Altı ok” Altınok farkı

İstanbul yanıyor Ekrem seyrediyor

Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek

Bir dönemin akil insanı Kadir İnanır ile yeniden gündemde: Dünya sıralamasında 1’inci

Hakan Bayrakçı seçime günler kala şaşırtan son anketi duyurdu: O ili yüzde 71 oy oranıyla kazanacak

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na görülmemiş şantaj!

Bu gidişle partinin sadece tabelası kalacak! 600 kişi daha AK Parti'ye gitti Gültekin bey

Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde bakım çalışması
Yaşam Tır sürücüsünün ani freni faciayı önledi
Yaşam

Tır sürücüsünün ani freni faciayı önledi

Yeniakit Publisher
2024-03-26 15:33:00 -

Hatay'da gerçekleşen trafik kazasında sürücünün dikkati facia yaşanmasının önüne geçti.

Hatay’ın Hassa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Işık ihlali sonrası çakıl yüklü tır sürücüsünün ani frenle faciayı önlediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatih K. yönetimindeki 31 AGY 03 plakalı Ford marka otomobil kavşakta, İzettin C. idaresindeki 31 AOF 129 plakalı Ford marka tırla çarpıştı. Çarpışmada otomobil sürücüsü ve oğlu Oğuzhan K. hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tır sürücüsünün ışık ihlali sonrası ani freninin muhtemel bir faciayı önlediği görüldü.

Bu mantar altın ile yarışıyor
Bu mantar altın ile yarışıyor

Yaşam

Bu mantar altın ile yarışıyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu ilde yaşayanlar dikkat! Her an patlama sesi duyabilirsiniz!
Bu ilde yaşayanlar dikkat! Her an patlama sesi duyabilirsiniz!

Yaşam

Bu ilde yaşayanlar dikkat! Her an patlama sesi duyabilirsiniz!

Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu
Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu

Yaşam

Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23