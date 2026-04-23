TIR otomobile çarptı: Yola fırlayan 10 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı
Amasya'da bir tırın kavşakta otomobile çarpması sonucu otomobilden yola fırlayan 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
N.Ö'nün kullandığı otomobile, Amasya-Samsun kara yolu Boğazköy kavşağından geçerken E.B. idaresindeki tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden yola fırlayan 10 aylık Y.Ö. hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bebeğin annesi E.Ö, babası B.Ö. ile dedesi S.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.