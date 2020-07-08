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TIR otomobile çarptı 2 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TIR'ın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 05:15:00 -
TIR otomobile çarptı 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesine bağlı Ciğir köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul'a gide Mehmet Özelçi kontrolündeki 01 AAJ 136 plakalı bisküvi yüklü TIR, Ankara-Bolu yolunda, Ciğir köyünden Ankara istikametine dönen Şükrü Polat Afşar (36) idaresindeki 06 E 9990 plakalı otomobile çarparak, yaklaşık 25 metre sürükledi.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Şükrü Polat Afşar ile yolcular Şahin Gültekin (36) ve Ünalcan Ceylan araçta sıkıştı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, uzun uğraşlar sonucunda, otomobildeki 3 kişiyi, sıkıştıkları yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Şükrü Polat Afşar ile Şahin Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralanan Ünalcan Ceylan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Jandarma ekipleri, TIR sürücüsü Mehmet Özelçi'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan sürücü Özelçi, ilk ifadesinde otomobilin aniden önüne çıktığını belirtti. Kazayla ilişkin soruşturma sürüyor.

 

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