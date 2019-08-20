Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 Ölü Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İslahiye-Hassa karayolu üzerinde meydana geldi. Hassa istikametine seyir halindeki K.A. idaresindeki 31 Bl 4600 plakalı tır, aynı istikamete seyreden yabancı uyruklu M.S.’nin (39) kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolla savrulan motosiklet sürücüsü M.S. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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