Tır ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var
Trabzon'da tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Trabzon'da tır ile yolcu minibüsünün çarpışması neticesinde 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 05 AAL 812 plakalı tır, Araklı-Bayburt kara yolundaki Salmankaş Tüneli mevkisinde, akşam saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak 61 ACE 297 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak sürüklenen minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile araçtaki 7 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Bayburt Devlet Hastanesi ve Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.