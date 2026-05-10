AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan sahada...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Çay köylerinden Türkiye’ye birlik mesajı verdi: “Dün başka yöne bakan gönüllerin, bugün aynı hedefe kilitlenmesi en büyük gücümüzdür.”
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Çay ilçesine bağlı Devederesi, Çayıryazı ve Armutlu köylerinde gerçekleştirilen Hıdırellez etkinliklerine katılarak, bölge halkıyla bir araya geldi. Bir bayram kutlamasının ötesine geçen ziyaretlerde, toplumsal birlik ve siyasi kucaklaşma mesajları ön plana çıktı.
Ziyaretlerde Milletvekiline; Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, AK Parti Çay İlçe Başkanı Coşkun Sarıpınar, İl Genel Meclis Üyeleri ve ilçe teşkilat mensupları eşlik etti. Protokol üyeleri, köylülerin yoğun ilgisiyle karşılanırken, her durakta yerel kalkınma ve toplumsal dayanışma üzerine istişareler yapıldı.
Milletvekili, ziyaretler sırasında yaptığı ve siyasetin üst dilini kullanan açıklamalarında, "birlik" vurgusuna dikkat çekti:
“Bizim gönül soframız geniş, kapımız ise memleket sevdasıyla çarpan her yüreğe sonuna kadar açıktır. Zaman; ayrışma değil, ortak değerlerde kenetlenme zamanıdır. Bugün hıdırellez kutlamalarında gördüğümüz tablo, sadece bir köy buluşması değil, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu o 'Büyük Kucaklaşma'nın bir tezahürüdür.”
Halkla iç içe, samimi bir atmosferde geçen görüşmelerde Milletvekili, hizmet anlayışının temel felsefesini şu sözlerle özetledi: “Siyaseti sadece teknik bir hizmet yarışı olarak görmüyoruz. Biz, asfalttan önce samimiyeti, betondan önce bereketi korumaya kararlıyız. Mesele memleketse gerisini teferruat gören her bir hemşehrimizle, bu büyük yürüyüşü daha da güçlendirerek sürdüreceğiz. Devederesi’nin duasını, Çayıryazı’nın huzurunu ve Armutlu’nun enerjisini heybemize koyarak yolumuza devam ediyoruz.”
Arslan son olarak yakın zamanda Çay Devlet Hastanesi uzman hekim pdc artışıyla birlikte hekim kadrosunda artışın da sağlanacağının ve mevcut olmayan branşların da geleceğinin müjdesini verdi. Ziyaretler, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve birlik dualarının ardından sona erdi.
