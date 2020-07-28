TIR ile kamyon çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, TIR ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken ortalık savaş alanını andırdı.
Ankara Yolu Caddesi'nde seyreden Tuncer Ertan yönetimindeki 16 MCC 97 plakalı konteyner yüklü TIR ile Musa Özen'in kullandığı 16 KLC 99 plakalı hurda yüklü kamyon, Otosansit Kavşağı'na gelmeden çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle TIR ve kamyon yolun kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.