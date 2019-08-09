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Tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

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09 Ağustos 2019 Cuma 11:44
Tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Sivas’ın Gölovailçesinde tır ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise ağır yaralandı


Edinilen bilgilere göre kaza dün gece23.15 sıralarında D-100 karayolu üzerinde Boğazköy yakınlarında meydana geldi. H.A idaresindeki 31 K 4155 plakalı tır Suşehri ilçesinden Erzincan iline seyir halindeyken Boğazköy yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karşı yönden gelen K.A idaresindeki 34 DP 3807 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle hafif ticari araç çerisinde bulunan Dursun Kumru hayatını kaybetti,aynı araçta bulunan sürücü K.Aise ağır yaralandı. Yaralanan K.A tedavi edilmek üzere Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:44
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