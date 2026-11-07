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Yerel Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. T.B. yönetimindeki tır ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu otomobildeki alevler söndürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sürücü ile yanındaki kişinin cansız bedenleri bulundu.

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