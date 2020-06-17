  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

TIR ile askeri araç çarpıştı! 2 asker yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, TIR ile askeri araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 asker hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:25:00 -
TIR ile askeri araç çarpıştı! 2 asker yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, TIR ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı

Muhammed Saçar idaresindeki 31 R 1962 plaklı TIR, Reyhanlı-Cilvegözü kara yolunda, karşı yönden gelen askeri "Unimog" tipi araçla çarpıştı.

AA'nın haberine göre kazada 2 asker hafif yaralanırken, kontrolden çıkan TIR ise şarampole devrildi. Yaralı askerler Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı