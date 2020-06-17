TIR ile askeri araç çarpıştı! 2 asker yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, TIR ile askeri araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 asker hafif yaralandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, TIR ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı
Muhammed Saçar idaresindeki 31 R 1962 plaklı TIR, Reyhanlı-Cilvegözü kara yolunda, karşı yönden gelen askeri "Unimog" tipi araçla çarpıştı.
AA'nın haberine göre kazada 2 asker hafif yaralanırken, kontrolden çıkan TIR ise şarampole devrildi. Yaralı askerler Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.