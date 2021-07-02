TIR elektrik tellerine takıldı

Olay, saat 23.30 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 VR 8377 plakalı TIR, dün açılışı yapılan bir markete ait sokaktaki elektrik tellerine asılı bayraklara takıldı. Durumu geç fark eden TIR sürücüsünün bir süre ilerlemesi nedeniyle, bayrakların asılı olduğu direkler devrildi, elektrik kabloları zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Ayedaş ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası çevrede toplanan vatandaşlar, elektrik tellerinin tehlike yaratmaması için polis ve itfaiye ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Ayedaş ekipleri, caddedeki elektriği keserek, onarım bakım çalışması başlattı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Mahalle sakini kazayla ilgili Turgut Aktaş "Bir geldik, kamyon tellere takılmış. Elektrik tellerinin olduğu yerde şoför kaldı. Direklerde yangın çıktı. Allah'tan kimse yoktu sokakta. Elektrik hatlarını koparttı. Direkleri de yamulttu. Elektrikler geldiğinde hasarımız var mı? Yok mu? Bakacağız. Araçlara veya başka bir şeyde hasar oluştu mu görmedim" ifadelerini kullandı.