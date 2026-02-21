  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Memişoğlu güzel haberi duyurdu: Yüzde 60 arttı Siyonist işgalcilerden Ramallah'ta alçak saldırı! Bedevi evleri ateşe verildi! Tunceli'de korkutan olay! Valilikten flaş açıklama Kutsal toprakları bölme projesi deşifre oldu! Murat Alan emperyalist planı açıkladı! Trump, yüzde 10'luk küresel tarife uygulayacağını duyurdu Ortadoğu'da savaş tamtamları çalıyor: BM'den ABD-İran gerilimine "son derece endişeliyiz" çıkışı! Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti Mehmetçik Prizren’de gönülleri fethetti! Tarihi meydanda kardeşlik sofrası! Erdoğan'dan sürpriz iftar!
Yerel Tır dorsesinden göçmen çıktı
Yerel

Tır dorsesinden göçmen çıktı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Tır dorsesinden göçmen çıktı

Hatay’da polis ekipleri tarafından durdurulan tırın dorsesinden 12 kaçak göçmen çıktı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında; 18 Şubat günü Antakya-İskenderun yolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde branda altında taşınan ve Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak 4 organizatör yakalandı ve şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Hatay'da otomobili adeta göçmen deposuna çeviren organizatöre hapis!
Hatay'da otomobili adeta göçmen deposuna çeviren organizatöre hapis!

Yerel

Hatay'da otomobili adeta göçmen deposuna çeviren organizatöre hapis!

Avrupa hayali kuranlara kötü haber! Göçmen politikası değişiyor
Avrupa hayali kuranlara kötü haber! Göçmen politikası değişiyor

Dünya

Avrupa hayali kuranlara kötü haber! Göçmen politikası değişiyor

ABD’li yargıçtan Trump yönetimine suçlama: "Göçmenleri terörize ediyorsunuz!"
ABD’li yargıçtan Trump yönetimine suçlama: "Göçmenleri terörize ediyorsunuz!"

Dünya

ABD’li yargıçtan Trump yönetimine suçlama: "Göçmenleri terörize ediyorsunuz!"

Muğla’da Milas kıyılarında 44 göçmen kurtarıldı!
Muğla’da Milas kıyılarında 44 göçmen kurtarıldı!

Yerel

Muğla’da Milas kıyılarında 44 göçmen kurtarıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23