  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 sosyal medya devine inceleme başlatıldı! Haydut Trump amacına ulaştı Sözde demokrasiyi ver petrolü al Etiyopya–Türkiye SİHA anlaşması iddiası: Etiyopya basını, 12 adet TB2 alacaklarını iddia etti YPG’nin durumu kabullenmiş olduğu netleşti Katil devlet İsrail hariç herkes Şam'ın yanında Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde Siyonist azgınlıkta son perde: Meclis Başkan Yardımcısı Gazze'ye sızdı! Bakan Gürlek HSK'nın ticaret mahkemeleriyle ilgili kararını değerlendirdi: Ticari davalar hızlanacak Terör kaynağında bitirilecek bölge temizlenecek PKK için yolun sonu önce Suriye şimdi Sincar Eğitim sistemimiz bugün bile bakın hangi noktada! Öğrencisiz cuma namazı Karadeniz ekibine operasyon! 8 gözaltı var
Dünya ABD Başkanı Trump, yüzde 10'luk küresel tarife uygulayacağını duyurdu
Dünya

ABD Başkanı Trump, yüzde 10'luk küresel tarife uygulayacağını duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Trump, yüzde 10'luk küresel tarife uygulayacağını duyurdu

Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin kararının ardından yüzde 10'luk küresel tarife uygulayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararı sonrası halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10 oranında küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını belirtti.

Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararına ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararının "son derece hayal kırıklığı" yarattığını belirten Trump, mahkemenin bazı üyelerinden utanç duyduğunu söyledi.

Trump, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz." dedi.

 

Tarifelerle ilgili davanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Trump, "İyi haber şu ki bu korkunç kararda tüm mahkeme tarafından kabul edilen ve Kongre tarafından da tanınan, ABD Başkanı olarak benim kullanabileceğim Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler, uygulamalar, kanunlar ve yetkiler var." diye konuştu.

Trump, "Bugün, halihazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak 122. Bölüm uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağım. Ayrıca ülkemizi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında çeşitli soruşturmalar başlatacağız." ifadesini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

ABD’li yargıçtan Trump yönetimine suçlama: "Göçmenleri terörize ediyorsunuz!"
ABD’li yargıçtan Trump yönetimine suçlama: "Göçmenleri terörize ediyorsunuz!"

Dünya

ABD’li yargıçtan Trump yönetimine suçlama: "Göçmenleri terörize ediyorsunuz!"

Trump'tan 'UFO' talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor
Trump'tan 'UFO' talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor

Dünya

Trump'tan 'UFO' talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor

Haydut Trump amacına ulaştı Sözde demokrasiyi ver petrolü al
Haydut Trump amacına ulaştı Sözde demokrasiyi ver petrolü al

Dünya

Haydut Trump amacına ulaştı Sözde demokrasiyi ver petrolü al

Trump'ın ticaret savaşına yargı freni! Yüksek Mahkeme gümrük vergilerini tek kalemde sildi!
Trump'ın ticaret savaşına yargı freni! Yüksek Mahkeme gümrük vergilerini tek kalemde sildi!

Gündem

Trump'ın ticaret savaşına yargı freni! Yüksek Mahkeme gümrük vergilerini tek kalemde sildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emre Karadavut

Bak hele peluş kafaya bir mahkeme adamı hizaya getirdi ABD dünyada haydut olabilir ama iç işlerinde demokrasiyi tıkır tıkır işletiyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23