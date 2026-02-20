Siyonist işgalcilerden Ramallah'ta alçak saldırı! Bedevi evleri ateşe verildi!

  • İSTANBUL
İşgalci Siyonistler, Batı Yaka’nın Ramallah kenti yakınlarında savunmasız bir Filistinli Bedevi topluluğuna saldırarak vahşetin yeni bir halkasını sergiledi. Rammun ve Deyr Dibvan beldeleri arasındaki kırsal alanda yaşayan masum Bedevileri hedef alan gözü dönmüş saldırganlar, Filistinlilere ait 8 konteyner evi ateşe vererek aileleri sokakta bıraktı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan bir Filistin Bedevi topluluğuna saldırı düzenleyerek, Filistinlilere ait evler ile mobil evleri ateşe verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Rammun beldesi ile Deyr Dibvan beldeleri arasındaki kırsal alanda yaşayan Bedevi topluluğuna saldırdı.

Saldırıda ailelerin yaşadığı sekiz konteyner ev, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından ateşe verildi.

 

Evlerin tamamen yıkıldığı, ailelerin ise evsiz kaldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de baskın, gözaltı, öldürme, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1115 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

