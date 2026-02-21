  • İSTANBUL
Kışlada kanlı gece! Alkol ve "refleks oyunu" bir askerin canına mal oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kışlada kanlı gece! Alkol ve “refleks oyunu” bir askerin canına mal oldu

Fransa’da başkent Paris yakınlarındaki bir askeri kışlada, yasak olmasına rağmen düzenlenen alkollü eğlence kanlı bir faciaya dönüştü. Askerler arasında oynanan ve refleksleri ölçmeyi hedefleyen "silahlı oyun" sırasında, dolu bir tabancanın ateş alması sonucu genç bir asker başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından 4 asker gözaltına alınırken, kışladaki güvenlik zafiyeti ve disiplinsizlik Fransız kamuoyunda büyük tartışma başlattı.

#1
Foto - Kışlada kanlı gece! Alkol ve "refleks oyunu" bir askerin canına mal oldu

Fransa'da bir asker, 14 Şubat'ta kışlada arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada başından vurularak hayatını kaybetti. Paris Askeri Valisi Loic Mizon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden askerin adını Alexandre Lanckbeen olarak açıkladı.

#2
Foto - Kışlada kanlı gece! Alkol ve "refleks oyunu" bir askerin canına mal oldu

Paris Savcılığı, olayın 14 Şubat'ta başkent Paris yakınlarındaki Clamart komünündeki Percy Askeri Eğitim Hastanesi'nde meydana geldiğini bildirdi. Savcılık açıklamasına göre, tesiste alkol tüketimi yasak olmasına rağmen bazı askerler alkol temin ederek akşam boyunca bir etkinlik düzenledi.

#3
Foto - Kışlada kanlı gece! Alkol ve "refleks oyunu" bir askerin canına mal oldu

Daha sonrasında askerler arasında refleksleri ölçmeye yönelik bir oyun oynandığı ve bu sırada dolu bir tabancanın ateş almasıyla silahtan çıkan kurşunun Lanckbeen'in başına isabet ettiği kaydedildi. Lanckbeen'in, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Savcılık, olayla bağlantılı olarak 4 askerin gözaltına alındığı belirtildi.

