Kışlada kanlı gece! Alkol ve “refleks oyunu” bir askerin canına mal oldu
Fransa’da başkent Paris yakınlarındaki bir askeri kışlada, yasak olmasına rağmen düzenlenen alkollü eğlence kanlı bir faciaya dönüştü. Askerler arasında oynanan ve refleksleri ölçmeyi hedefleyen "silahlı oyun" sırasında, dolu bir tabancanın ateş alması sonucu genç bir asker başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından 4 asker gözaltına alınırken, kışladaki güvenlik zafiyeti ve disiplinsizlik Fransız kamuoyunda büyük tartışma başlattı.