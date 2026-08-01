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Gündem Tır dorsesinden 376 kilo uyuşturucu çıktı!
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Tır dorsesinden 376 kilo uyuşturucu çıktı!

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Tır dorsesinden 376 kilo uyuşturucu çıktı!

İstanbul Silivri’de düzenlenen operasyonda bir tırın dorsesinde 376 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri'de bir tıra operasyon düzenlendi.

Tırın dorsesinde yapılan aramada 376 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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