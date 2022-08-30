TİP'li Şık'tan AK Parti'ye tehdit
Türkiye İşçi Parti (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı canlı yayında, AK Parti'ye tehditler savurdu.
AK Parti'nin siyasi parti muamelesi görmeyeceğini ve kapatılacağı tehdidinde bulunan Şık, "Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." diye konuştu.
"Devlet düşmanı"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Ahmet Şık'a tepki göstererek, "Devlet düşmanı Ahmet Şık, 'AK Parti kapatılacak, siyasi parti muamelesi yapılmayacak.' şeklinde tehditler savurmuş. Gökten kemik yağmasını bekleyenler, beklemekten helak oldu. Zihniyeti bozuk Ahmet Şık da daha çok bekler!" dedi.