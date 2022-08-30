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Gündem TİP'li Şık'tan AK Parti'ye tehdit
Gündem

TİP'li Şık'tan AK Parti'ye tehdit

Türkiye İşçi Parti (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı canlı yayında, AK Parti'ye tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 02:04:00 - 2022-08-30 02:09:20

AK Parti'nin siyasi parti muamelesi görmeyeceğini ve kapatılacağı tehdidinde bulunan Şık, "Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." diye konuştu.

"Devlet düşmanı"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Ahmet Şık'a tepki göstererek, "Devlet düşmanı Ahmet Şık, 'AK Parti kapatılacak, siyasi parti muamelesi yapılmayacak.' şeklinde tehditler savurmuş. Gökten kemik yağmasını bekleyenler, beklemekten helak oldu. Zihniyeti bozuk Ahmet Şık da daha çok bekler!" dedi.

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