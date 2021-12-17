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Siyaset TİP'li Erkan Baş'tan TBMM kürsüsünde küstah tehdit!
Siyaset

TİP'li Erkan Baş'tan TBMM kürsüsünde küstah tehdit!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında haddi aşan ifadelerle provokasyon yaptı. Terör sevici Baş, AK Parti ve MHP sıralarına, "Yargılanacaksınız." diye bağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 23:57:00 - 2021-12-18 00:11:22

 Yeniakit.com.tr 

Terör sevicilerin listesinden TBMM'ye girip, Türkiye İşçi Partisi sandalyesi kazanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında haddi aşan ifadelerle provokasyon yaptı.

Geçtiğimiz hafta sonu kitap imza gününde, bir gencin kendisine yaklaşıp, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın hadsiz sözünü hatırlatarak, " 'APO'nun heykelini dikeceğiz' diyenlerle nasıl omuz omuza oluyorsunuz?" sorusuna acizce, "Ben öyle bir söz duymadım." diye cevap veren TİP'li Baş, AK Parti ve MHP sıralarına, "Yargılanacaksınız." diye bağırdı. 

TİP'li Erkan Baş'ın konuşması, AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin tepki göstermesine sebep oldu. TBMM Genel Kurulu'nda kısa süreli gerginlik yaşandı.

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