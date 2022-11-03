TİP'li Erkan Baş'ın seçim vaadi! "Türkiye'yi cemaat ve tarikatlardan kurtaracağız"
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasında, cemaat ve tarikatları kapatmayı vadetti.
Yeniakit.com.tr
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Partilisi Sera Kadıgil gibi, İslami değerlere kin kusan TİP'li Baş, dindarların sinir uçları ile oynayan ifadeler kullandı.
Baş, "Erdoğan rejimini yenerek yurttaşlarımızı bu dinci gerici kuşatmadan, cemaat ve tarikatlardan kurtaracağız." dedi.