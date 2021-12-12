TİP'li Erkan Baş'ın düştüğü acziyet 'yazık' dedirtti! " 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diye bir ifade duymadım"

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kitap imza etkinliğinde okuyucuları ile buluştu.

Etkinlik sürerken, cep telefonu kamerasını açarak TİP'li Baş'ın yanında gelen bir genç, Selahattin Demirtaş'ın sözlerini hatırlatarak, "Siz, 'Apo'nun heykelini dikeceğiz?' diyenleri neden destekliyorsunuz?" diye sordu.

'Ben duymadım'

Beklemediği tepki karşısında ne yapacağını şaşıran TİP'li Baş, acizce bir cevap vererek, "Ben öyle bir şey söylenildiğini duymadım." dedi. Erkan Baş, daha sonra, kendisine tepki gösteren genci, özel yaşam alanına müdahale etmekle suçlayarak, "Sen A Haber mi izliyorsun?" ifadelerini kullandı.

Gencin "Neden HDP'yi destekliyorsunuz?" sorusuna ısrarla devam etmesinden sonra köşeye sıkışan TİP'li Baş, bu sefer de, "Sana dünyaya daha geniş bir pencereden bakmanı tavsiye edebilirim." dedikten sonra, "Kürtçe" provokasyonu yaptı.

TİP'li Baş'ın sözleri karşısında çileden çıkan genç aynı soruyu bu kez bağırarak sordu.