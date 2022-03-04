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Medya TİP'li Erkan Baş: Türkiye'nin bu İHA-SİHA satışına engel olmak lazım!
Medya

TİP'li Erkan Baş: Türkiye'nin bu İHA-SİHA satışına engel olmak lazım!

İslam coğrafyasını vuran silahları satan emperyalistlere tek sözü olmayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Türkiye SİHA ve İHA satışlarını durdurmalı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 23:23:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Halk TV canlı yayınında Ayşenur Arslan'a konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, skandal bir çağrıda bulundu.

Emperyalistlerin sözcülüğüne soyundu!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı üzerinden iktidarı hedef alan TİP'li Baş, İslam coğrafyasını vuran silahları satan emperyalistlere tek söz etmezken, Türkiye'nin SİHA ve İHA'daki başarısını hazmedemediğini ortaya koyarak, emperyalistlerin sözcülüğünü yaptı.

TİP'li Baş, "Biz çok açık söylüyoruz. Türkiye'nin bu İHA-SİHA satışına engel olmak lazım." dedi.

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