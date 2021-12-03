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Siyaset TİP'li Erkan Baş hedeflerini anlattı: TBMM'de neden eşcinsel milletvekilimiz yok?
Siyaset

TİP'li Erkan Baş hedeflerini anlattı: TBMM'de neden eşcinsel milletvekilimiz yok?

DW Türkçe'den Nevşin Mengü'ye konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, eşcinsel seviciliğini bir adım daha öteye taşıyarak, "Türkiye'de bizim niye eşcinsel milletvekilimiz yok?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 22:25:00 - 2021-12-03 22:32:13

 Yeniakit.com.tr 

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Nevşin Mengü'nün DW Türkçe'deki programına katıldı. TİP'li Baş, "Biz, Türkiye'nin AKP'den kurtulması için yıllardır mücadele eden insanların, aynı zamanda sandıkta, seçimde ve parlamentoda yer bulmaları gerektiğine inanıyoruz. Değişimin özeti budur." dedi.

Nevşin Mengü'nün gözlerini açan soru!

İslam Dini tarafından yasaklanan eşcinsel sapkınlığın savunuculuğuna soyunan TİP'li Baş, "Türkiye'de bugün iktidar tarafından şeytanlaştırılan LGBT'liler var." ifadesini kullandıktan sonra, Türk milletini temsil eden vekiller arasında, eşcinsel sapkınların olması gerektiğini söyleyecek kadar şaşırdı ve şunu sordu: "Türkiye'de bizim niye eşcinsel milletvekilimiz yok?"

TİP'li Baş'ın sorusu karşısında , her platformda eşcinsel sapkınlığı savunan Nevşin Mengü'nün gözleri açıldı. Mengü, Baş'a "Sizin eşcinsel milletvekili adayınız var mı?" diye dordu.

TİP'li Baş, aralarında eşcinsel sapkın çalışma arkadaşlarının olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tabii ki olacak. Bakın çok net. Fabrikada çalışan işçi, Kazdağları'nda çadır kurup direnen arkadaşım, Karadeniz'de doğasına sahip çıkan insanlar... Siyaset sadece bu işi çok bilen, cebi paralı birtakım üstün insanların yapabileceği bir şeymiş ve bizim gibi sıradan insanlar siyaset yapamazmış gibi bir algı bir oluşturuluyor. Biz bunu tam tersine çevireceğiz."

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