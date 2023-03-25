TİP'li Erkan Baş CHP kanalında bombaladı! Küçük ortaklara "yargılanacaksınız" tehdidi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP'nin kanalı Halk TV'de yayınlanan Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Lider Masası" programına konuk oldu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ortak olarak "Emek ve Özgürlük İttifakı" içerisinde yer alan Erkan Baş, iktidara gelmeleri halinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı açık açık yargılayacaklarını söyledi.

Canlı yayında açık açık tehdit etti

Daha önce seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan eden Erkan Baş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bakın açık konuşuyorum. Millet İttifakı'nın içerisinde daha önce iktidarın parçası olmuş topluluklar da var. Diyelim ki yargılama süreci var. Acaba ucu bana dokunur mu diye frenlemeye çalışan birisi varsa kusura bakmayın arkadaş biz size de karşı dururuz. Ya eski defterleri açmayalım... Hayır!"

"Kullanıp atacaklar"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli pazarlıklar ve kavgalar sonrası aday olmasının ardından CHP ve yandaşlarının tehdit diline sarılması dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önüne geleni yargılamakla tehdit eden Erkan Baş'ın Davutoğlu ve Babacan'a yönelik sözleri sonrası sosyal medyada "Davutoğlu ve Babacan'ı resmen kullanıp atacaklar" şeklinde yorumlar yapıldı.