TİP'li Baş'tan topyekün Erdoğan düşmanlığına çağrı!
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yüzde yarımlık oyuna bakmadan, tüm muhalefeti topyekün Erdoğan düşmanlığında buluşmaya davet etti
Yeniakit.com.tr
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte, muhalefet topyekün Erdoğan düşmanlığında buluşmak için birbiri ile yarışıyor.
6'lı masanın 6 farklı zihniyetteki partisini aynı masada buluşturan Erdoğan düşmanlığı için bir çağrı da TİP'li Erkan Baş'tan geldi.
''Kılıçdaroğlu'nu ilk turda desteklersek seçimin Erdoğan'a karşı açık ara kazanılabilir." diyen Baş, şu ifadeleri kullandı:
İkinci turda oy verebileceğimiz adaya ilk turda verelim, bitirelim bu işi. Farklılıklarımızı değil ortaklıklarımızı öne çıkartalım. Bunun etrafında ilk turda tek…
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