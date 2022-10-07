TİP'li Baş'tan LGBT çıkışı! Sapkınların derdine düştü
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye yönelik mesajını hedef alıp, sapkınların derdine düştü. TİP'li Baş, "Kadınların, çocukların, LGBTİ+ların dilediğince yaşaması bir pazarlık unsuru değildir." ifadelerini kullandı.
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yönelik çıkışı üzerinden sapkın savunuculuğuna soyunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Medeni Kanun" çıkışında bulundu.
"RTE ağzındaki baklayı çıkardı ve tartışmayı Medeni Kanun'a dönük bir saldırı fırsatına çevirdi. Şimdi ülkemizin tüm kadınları hedefte!" diyen Baş, şöyle devam etti:
Kadınların, çocukların, LGBTİ+ların dilediğince yaşaması bir pazarlık unsuru değildir. Medeni Kanun'u tartışmayı aklınızdan bile geçirmeyin!