  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu’nun koltuk değneği Davutoğlu itiraf etti! 'AK Parti giderse başörtüsü yasağı gelebilir'

Gençlere iğrenç tuzak! Biri buna dur desin

590 yıllık medreseye asılan tabela şaşkına uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemevi adımını duyurdu!

AK Parti asgari ücret için rakam verdi

Yerli uydu üretimi: İMECE ve TÜRKSAT 6A için geri sayım başladı! Uzaya fırlatılacak uydular...

Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı! “Başladı” deyip açıkladı

Meral Akşener "Yok artık" dedirtti! O itirafını duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Kılıçdaroğlu'na başörtüsü fikrini veren isim şok etti! “Afedersiniz, kıçıyla gülmüştür”

Skandalların ardı arkası kesilmiyor: CHP’li Aydın Büyükşehir’de paralar pul olmuş!
Siyaset TİP'li Baş'tan LGBT çıkışı! Sapkınların derdine düştü
Siyaset

TİP'li Baş'tan LGBT çıkışı! Sapkınların derdine düştü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye yönelik mesajını hedef alıp, sapkınların derdine düştü. TİP'li Baş, "Kadınların, çocukların, LGBTİ+ların dilediğince yaşaması bir pazarlık unsuru değildir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 20:52:00 -
TİP'li Baş'tan LGBT çıkışı! Sapkınların derdine düştü

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yönelik çıkışı üzerinden sapkın savunuculuğuna soyunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Medeni Kanun" çıkışında bulundu.

"RTE ağzındaki baklayı çıkardı ve tartışmayı Medeni Kanun'a dönük bir saldırı fırsatına çevirdi. Şimdi ülkemizin tüm kadınları hedefte!" diyen Baş, şöyle devam etti:

Kadınların, çocukların, LGBTİ+ların dilediğince yaşaması bir pazarlık unsuru değildir. Medeni Kanun'u tartışmayı aklınızdan bile geçirmeyin!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23