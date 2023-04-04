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Siyaset TİP'in oyuncu adaylarından Mehmet Aslantuğ Muharrem İnce'yi hedef aldı!
Siyaset

TİP'in oyuncu adaylarından Mehmet Aslantuğ Muharrem İnce'yi hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-04-04 23:58:00 - 2023-04-05 00:42:25
TİP'in oyuncu adaylarından Mehmet Aslantuğ Muharrem İnce'yi hedef aldı!

14 Mayıs 2023 seçimi için vaatleri, tarikat ve cemaatlerle Kur'an kurslarını kapatmaktan ibaret olan TİP'in milletvekili adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi hedef aldı.

TİP'in oyuncu adaylarından Mehmet Aslantuğ, TV 100 canlı yayınında Candaş Tolga Işık'a konuştu.

"TİP size teklif getirmeseydi siyasete girer miydiniz?" sorusuna cevap veren Aslantuğ, "Hayır, girmezdim. 20 yıldır geliyor, merkez sağdan da geldi, merkez soldan da geldi." dedi.

"Kılıçdaroğlu’nun adaylığını doğru buluyor musunuz?" sorusuna da cevap veren Aslantuğ, "Elbette, yüzde yüz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz seçimde desteklediği Muharrem İnce'yi hedefe koyan Aslantuğ, "Muharrem İnce’ye ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Çok yanlış buluyorum, kendisini de tavrını da üslubunu da çok da konuşmayalım bence." karşılığını verdi.

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