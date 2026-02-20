Tipide mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD yetişti
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde etkili olan şiddetli tipi, Dirsekkaya köyü yakınlarında bazı vatandaşları yolda mahsur bıraktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmayla vatandaşları güvenli şekilde evlerine ulaştırdı.
Olay, saat 18.35 sıralarında Dirsekkaya köyü yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine tipi sebebiyle yolda mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışma ile mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden kurtarıp evlerine ulaştırdı.