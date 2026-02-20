  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam Tipide mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD yetişti
Yaşam

Tipide mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD yetişti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde etkili olan şiddetli tipi, Dirsekkaya köyü yakınlarında bazı vatandaşları yolda mahsur bıraktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmayla vatandaşları güvenli şekilde evlerine ulaştırdı.

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köyünde şiddetli tipi sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.35 sıralarında Dirsekkaya köyü yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine tipi sebebiyle yolda mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışma ile mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden kurtarıp evlerine ulaştırdı.

