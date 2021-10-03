TİP'çi Erkan Baş 'Beni de oynatın' diye tutturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta danışmanları ve bazı bakanlarla basketbol oynadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da eşlik ettiği maçta eğlenceli anlar yaşandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından maça dair paylaşım yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri kıskandı. TİP bünyesinde kendisi ve birkaç yancısından başka kimse olmadığı için yalnızlıktan bunalıma giren Baş, oyuna dahil olmak istedi. "Beni de oynatın" diye tutturan Baş, Twitter hesabından güldüren bir paylaşım yaptı. TİP Başkanı Baş, "Siz ikiniz ben tek. Nerede, ne zaman isterseniz, tek pota maç yapalım, 15 sayı avans veriyorum 20'de biter. Yenilen ilk uçakla gider, bi daha dönmez. Var mısınız?" diyerek aklınca meydan okudu.