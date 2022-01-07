Tıp tarihinde bir ilk: Kalp krizi geçiren hastayı drone kurtardı!

İsveç’te yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir erkek, bir drone sayesinde hayatta kaldığını açıkladı. BBC’ye konuşan adam, evinin önündeki karı kürerken kalp krizi geçirdiğini söyledi. O esnada yoldan geçen Dr. Mustafa Ali yardıma koştu. Olaya tanıklık eden bir kişiden 112'yi (İsveç acil durum numarası) aramasını isteyen doktor, bir taraftan da kalp masajı yapmaya başladı.

Olayı anlatan Dr. Mustafa Ali, "Birkaç dakika sonra kafamın üzerinde uçan bir şey gördüm. Defibrilatörlü bir drone'du.” dedi.

Drone olay yerine 3 dakikada ulaştı

Drone, İsveç'in en büyük tıp üniversitesi Karolinska Institutet ile Everdrone şirketinin ortaklığında geliştiriliyor. Araştırmacıların uzun zamandır test ettiği drone’lar, özelilkle kalp krizi vakalarında kullanılıyor.

Drone’lar ambulanslardan daha önce olay yerine ulaşıyor ancak tıp eğitimi almamış kişilerin bir defibrilatörle ne yapacağı kafalarda soru işareti bırakıyor. Bu nedenle, bu tür vakalarda insanların cihazları kullanabilmesi için rehberlik sistemi üzerinde çalışıyorlar.

Everdrone'un açıklamasına göre, söz konusu olayda alarmın verilmesinden drone'un bölgeye iniş yapmasına kadar geçen süre 3 dakikayı sadece biraz aştı. Ayrıca bu olayın tıp tarihinde bir ilk olduğu da açıklandı.