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TİP lideri Erkan Baş'tan 'Ali Babacan' açıklaması!

HDP kontenjanından milletvekili olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Komünist Partisi'nden ayrılarak yeni bir parti kurduğunu unuttu ve AK Parti kurucusu Ali Babacan'ın istifasıyla ilgili konuştu. Baş, "Bu olayı eskiyenlerin yeni maskeyle tekrar piyasaya sürülmesi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:58
TİP lideri Erkan Baş'tan 'Ali Babacan' açıklaması!

Türkiye Komünist Partisi'nden ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ni kuran ve HDP kontenjanından milletvekili seçilen Erkan Baş Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baş, AK Parti kurucularından olan ve yeni parti kuracağına ilişkin ismi anılan Ali Babacan’ın istifasıyla ilgili konuştu. Baş, “Ali Babacan’dan umut çıkarılamaz” ifadelerini kullandı.

"Ali Babacan'dan umut çıkarılamaz"

TKP'den ayrılarak TİP'i kurduğunu unutan Baş, AK Parti kurucusu Ali Babacan’ın istifasıyla ilgili, “Artık resmileşen bir ayrılık öyküsü var Türkiye’nin gündeminde. Ali Babacan’ın AKP’den ayrıldığı basına yansımış oldu. Bu olayı eskiyenlerin yeni maskeyle tekrar piyasaya sürülmesi olarak değerlendiriyoruz” dedi. Baş şöyle devam etti: “Tüm işçileri, emekçileri, halkımızı uyarma görevini yerine getirmek istiyoruz. AKP’nin 17 yıllık iktidar döneminde her türlü görevi severek üstlenmiş, uğursuz misyonlarını yerine getirmiş kişilerin ‘yeni’ diye piyasaya sürülmesi kabul edilir bir şey değildir. Dolayısıyla buradan Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir umut çıkması mümkün değildir. Mesele bozuk aracın şoförünün değiştirilmesi meselesi değildir. Bu aracın tümden değiştirilmesi gerekir.”

TKP'den ayrılarak TİP'i kurduğunu unutan Baş son olarak şunları söyledi: “Siyasete bakışın kökten değiştirilmesi gerekiyor. Uluslararası güçlerin, büyük patronların desteğiyle bir ‘yeni’ oluşturmak mümkün değildir. Çare Türkiye’de siyaset alanından ısrarla uzak tutulmak istenen emekçilerin ve halkın siyasetin etkili öznesi haline getirilmesidir. Türkiye’de insanca çalışma koşulları, insanca yaşayabilecek ücret sağlanmadıkça umuttan bahsedilemez. Türkiye İşçi Partisi işsizliği yasaklayacak. Çalışma saatlerini kısaltacağız. Eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü, barışın adaletin hüküm sürdüğü bir ülkeye özlem duyan herkese, bir bütün olarak düzen siyasetini ve düzen siyasetçilerini reddetme çağrısı yapıyoruz”.

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:58
  1. Erkan Baş
  2. Ali Babacan

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