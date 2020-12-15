TİP Genel Başkanı Baş: "Sarayın memlekete vadettiği, bir kuru ekmek bütçesiymiş"

TBMM (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, iktidar partisi milletvekillerinden bir tanesinin bütçenin adını koyduğunu, bunun bir "kuru ekmek bütçesi" olduğunu ileri sürdü.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmelerinde memleketin işçileri, emekçileri, yoksulları adına bir söz söylenmediğini savundu.

Geçen hafta "Bu bütçe, bir mutlu azınlık bütçesi." dediğini hatırlatan Baş, "İktidar partisi milletvekillerinden bir tanesi bütçenin adını koydu. Sarayın memlekete vadettiği bir kuru ekmek bütçesiymiş." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Türkiye'de özellikle aşırı yoksulluğun sorun olmaktan çıktığına ilişkin açıklamasına işaret eden Baş, "8 bin 300 lira yoksulluk sınırı olan bir ülkeden söz ediyoruz. Doğru, yoksulluğu sorun olmaktan çıkardılar. Açlık sınırı var. İnsanlar açlıkla boğuşuyorlar. Bu düzlemde asgari ücret tartışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



