2022 yılı YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesi YÖK’ten açıklama geldi. Peki, YKS barajı kaç oldu?

Tıp Fakültesi baraj puanı olmayacak mı? Hukuk mimarlık mühendislik baraj puanı olmayacak mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı.

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan YDT'den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulunun uygulanması sürecek.