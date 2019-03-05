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Tıp dünyasından büyük başarı! AIDS'ten kök hüre nakliyle kurtuldu

İngiltere'de AIDS hastalığının bulaşmasına neden olan HIV virüsü taşıyan bir adam, kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu.

05 Mart 2019 Salı 14:39
Tıp dünyasından büyük başarı! AIDS'ten kök hüre nakliyle kurtuldu

İngiltere'de HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) pozitif olan bir hastaya uygulanan kök hücre naklinin ardından, virüs tespit edilemez düzeye indi.

Nature bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu tedavi, kök hücre tedavisi yönteminin başarıya ulaştığı ikinci vaka olarak kayda geçti.

Araştırmacılar hastanın tamamıyla HIV'den kurtulduğunu söylemenin erken olacağını düşünüyor.

HIV ilaçlarına gerek kalmadı

Kanser tedavisi gören Londra'daki kişinin hastalığının 18 aydır gerilediği ve artık HIV ilaçları almasına gerek kalmadığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan erkek hastaya 2003 yılında HIV pozitif, 2012'de ise Hodgkin lenfoma teşhisi konmuştu.

Uzmanlar HIV taşıyan sağlıklı insanlarda bu işlemin faydalı olmayabileceğini ancak bir tedavi bulunmasında yardımcı olabileceğini söylüyor.

Kanser için kemoterapi tedavisi gören hastaya HIV'e dirençli bir kişiden kök hücre nakli yapıldıktan sınra hem kanser hem de HIV geriledi.

University College London, Imperial College London, Cambridge ve Oxford üniversitelerinden araştırmacılar çalışmaya katıldı.

On yıl önce Berlin'de virüse doğal bağışıklığı bulunan bir kişiden ilik nakli yapılan bir hastada iyileşme görülmüştü.

 

Timothy Brown HIV/AIDS'i yenen ilk hasta olarak biliniyor. Brown'a iki nakil yapılmış ve kan kanseri tedavisi için radyoterapi verilmişti.

Londra'daki UCL üniversitesinden Profesör Ravindra Gupta "İkinci hastada benzer bir yöntem kullanarak Berlin'deki hastanın istisnai bir durum olmadığını gösterdik. Tedavi her iki hastada da HIV'i geriletti" dedi.

Imperial College London üniversitesinden Profesör Eduardo Olavarria, kök hücre naklinin başarısının "HIV/AIDS'in uzun süredir beklenen tedavisinde bir umut sunduğunu" söyledi.

Nasıl oluyor?

HIV vücutta algılayıcı sinirleri (CCR5) kullanarak hücreye giriyor.

HIV'e dirençli çok az sayıda kişide bu sinirlerin değişmiş hali var. Böylece virüs normalde bulaşacağı hücrelere giremiyor.

Londra'daki hasta bu tür bir genetik mutasyona sahip bir kişiden kök hücre alınca HIV'e dirençli hale geldi.

Ancak HIV vücutta yıllarca kalabilir. Uzmanlar CCR5'i hedef alan gen terapisinin HIV'i tedavi etmede bir olasılık olduğunu söylüyor.

Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Andrew Freedman raporun "ilginç ve önemli olduğunu" söyledi.

Ancak Freedman virüsün daha sonraki aşamada yeniden ortaya çıkmaması için takip edilmesi gerektiğini ekledi.

Freedman "Bu tür bir tedavi HIV ile yaşayan milyonlarca insan için pratik değil ancak bu çalışma HIV'in nihai tedavisi için yardımcı olabilir" dedi.

(BBC Türkçe)

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:39
  1. HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü)
  2. HIV virüsü
  3. AIDS hastalığı
  4. Kök hücre nakli
  5. HIV tedavisi

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