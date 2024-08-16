Tıp dergisi The Lancet açıkladı: Maymun çiçeği virüsü LGBT sapkınlarından yayıldı!

Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan makalede, virüsün İspanya'nın Büyük Kanarya adasındaki bir LGBT "etkinliği" sonrasında hızla yayıldığı belirtildi

Konuya ilişkin yayınlanan bir makale, virüsün son süreçte yayılmasının bir LGBT "etkinliği" sebebiyle gerçekleştiğini vurguladı.

Uzun süredir az sayıda vakaya yol açan ve daha az olarak görülen virüs, söz konusu etkinliğin ardından yeniden büyük hızla yayılmaya başladı.

Makalenin ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"2022 küresel salgınında ilk maymun çiçeği vakaları Mayıs ayında DSÖ'ye bildirilmiş, o tarihten bu yana vaka sayısı dünya çapında artmaya devam etmiştir. İlk vakaların çoğu, İspanya'nın Büyük Kanarya adasında düzenlenen uluslararası bir LGBT+ Onur etkinliğine katılan kişilerde görülmüş ve bu da birkaç Avrupa ülkesindeki bulaşma zincirleriyle bağlantılı olmuştur.

Ancak Mayıs ayı sonunda, etkilenen tüm ülkelerde yerel olarak edinilmiş enfeksiyonlar ve toplumdan bulaşma baskın hale gelmiştir. 23 Temmuz 2022'de DSÖ bu maymun çiçeği salgınını Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu olarak ilan etmiştir."

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Maymun çiçeğinin eşcinsellikle bağlantısı

DSÖ tarafından yapılan resmi açıklamalarda hastalığın cinsel yolla bulaşmasına dair şu ifadelere yer veriliyor:

"Mpox, entekfe olmuş biriyle öpüşme, dokunma, oral ve penetratif vajinal veya anal seks dahil olmak üzere her türlü yakın temas yoluyla yayılabilir. Birden fazla veya başka birileriyle cinsel ilişkiye giren kişiler en fazla risk altındadır."

DSÖ, eşcinsel ilişkiye girenlere dair uyarılarını da şu şekilde sıralıyor:

"Mpox riski, cinsel olarak aktif olan kişilerle veya eşcinsel, biseksüel ve erkeklerle cinsel ilişkiye giren diğer erkeklerle sınırlı değildir. Semptomları olan biriyle yakın teması olan herkes risk altındadır ve birden fazla cinsel ilişki partneri olan herkes de risk altındadır.

2022/2023 yıllarındaki çok ülkeli salgında bildirilen vakaların çoğu eşcinsel, biseksüel ve erkeklerle cinsel ilişkiye giren diğer erkekler arasında tespit edilmiştir. Virüsün birçok ülkede bu sosyal ortamlarda kişiden kişiye geçtiği göz önüne alındığında, erkeklerle ilişkiye giren eşcinsel, biseksüel ve diğer erkekler, enfekte olan biriyle ilişkiye girmeleri veya başka bir şekilde yakın temas kurmaları halinde maruz kalma riski daha yüksek olabilir. Birden fazla veya yeni cinsel partneri olan kişiler şu anda en fazla risk altında olan kişilerdir.

Farkındalığı artırmak için eşcinsel, biseksüel ve erkeklerle ilişkiye giren diğer erkeklerden oluşan toplulukların katılımını sağlamak, en fazla risk altında olanları korumak için çok önemlidir. Başka erkeklerle ilişkiye giren bir erkekseniz, riskinizi bilin ve kendinizi ve başkalarını korumak için adımlar atın. Mpox olabilecek belirtiler gösteren herkes, test yaptırmak ve bakım almak için derhal bir sağlık hizmeti sağlayıcısına başvurmalıdır."

Maymun çiçeği (mpox) nedir?

Maymun çiçeği, öncelikle insanları ve hayvanları etkileyen ölümcül bir viral enfeksiyondur.

“Orthopoxvirus genus” olarak sınıflandırılan virüs grubuna aittir. Bunlar tipik olarak ciltte kabarık yumrular veya kabarcıklar içeren bir döküntü içeren su çiçeği benzeri hastalığa neden olur. Kabarcıklar genellikle sıvı veya irinle doludur ve sonunda kabuk bağlayıp iyileşebilir.

Maymun çiçeği, artık yok olmuş olan su çiçeği hastalığına ve sığır çiçeği gibi diğer çiçek virüslerine benzer.

İlk olarak 1958 yılında maymunlarda tespit edildiğinde “maymun çiçeği” olarak adlandırılmıştır. Bu araştırma maymunları o sırada Danimarka'da bulunuyordu. 1970 yılında bildirilen ilk insan vakası Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde dokuz aylık bir çocuktu.

2022 yılında DSÖ, hastalık kemirgenleri ve insanları da enfekte edebildiğinden, maymunlarla ilgili algıyı ve çağrışımı azaltmak için hastalığın adının “mpox” olarak güncellenmesini önermiştir.

Nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü insanlara enfekte bir hayvan veya kişiyle yakın temas yoluyla bulaşır.

Hayvandan insana bulaşma tipik olarak ısırık, çizik veya enfekte bir hayvanın kanı, vücut sıvıları veya yaralarıyla doğrudan temas yoluyla gerçekleşir.

İnsandan insana bulaşma şu yollarla gerçekleşebilir:

Enfekte bir kişinin deri lezyonları, vücut sıvıları veya solunum damlacıkları ile doğrudan temas.

Enfekte bir kişiyle uzun süreli yüz yüze temas.

Nadir bir bulaşma şekli olmasına rağmen, enfekte olmuş biri veya madde ile temas etmiş yatak veya giysi gibi kontamine olmuş nesnelere dokunmak.

Virüs vücuda çatlak deri, solunum yolu veya mukoza zarları (gözler, burun ve ağız dahil) yoluyla girer.