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Timurtaş Onan Adanalı fotoğraf severlerle buluştu

13.

24 Mart 2019 Pazar 09:23
Timurtaş Onan Adanalı fotoğraf severlerle buluştu

13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Adana’ya gelen İstanbullu Fotoğraf Sanatçısı Timurtaş Onan, 80’li yıllardan bu yana çektiği İstanbul fotoğraflarını Adanalılarla buluşturdu.


Altın Oran Sanat Akademisi’nde bir sunum yapan Timurtaş Onan, 80’lerden bugüne İstanbul’un gündelik yaşamına dair görsel hikayelerle yüklü yeni fotoğraf kitabı olan "İstanbul Her Şeye Rağmen"i Adanalı fotoğraf severlerle buluşturdu.


Kitap, 80’lerden bu yana İstanbul’un geçirdiği kültürel, ekonomik, demografik ve mimari değişimlere detaylı olmasının yanı sıra panoramik bir bakış da sunuyor. Kitapta ağırlığı analog 120 adet siyah beyaz fotoğraf yer alıyor. Kitabın 25 adedi 25 sınırlı sayıda fotoğraf baskısıyla, sertifikalı ve özel kutusu ile satışı yapıldı.


Fotoğraf çekmeye başladığı 80’li yıllardan bu yana İstanbul’u sayısız defa kadrajına aldığını ifade eden Onan, yeni kitabıyla bu kadim kentin hafıza kutusuna yeni bir andaç bıraktığını ifade etti. Onan, "İstanbul’un simgesi olan tarihi yapılar, dar sokaklarıyla güngörmüş Suriçi, çarşılar, pazarlar, camiler, meydanlar, gecekondu mahalleleri; martılar, balıkçılar, hamallar, sokak çocukları, yaşlılar; vapurlar, takalar, simit tablaları, oltalar ve banklar, kendilerine özgü hikayeleriyle birbirlerini bütünleyerek fotoğraftaki yerini alıyor" dedi.


Fotoğraflarında "an"da kendini gösteren hesapsız ve kurgusuz gerçeğin; sersemleten, büyüleyen, değiştiren, dönüştüren ve "her şeye rağmen" kendini var eden olagelişini belgelediğini vurgulayan Timurtaş Onan, "İstanbul Her Şeye Rağmen" kitabımda dışarıdan ne kadar müdahale edilirse edilsin; hayatın ve şehrin her şeyden azade kendine özgübir akışı var ve bu akışı hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini ortaya koydum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:23
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. kitap

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