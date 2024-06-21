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Gündem Timur Cihantimur intihara teşebbüs etti
Gündem

Timur Cihantimur intihara teşebbüs etti

Yeniakit Publisher
2024-06-21 11:53:00 -
Timur Cihantimur intihara teşebbüs etti

İstanbul’da ehliyetsiz şekilde sürdüğü araçla bir kişinin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçan Timur Cihantimur’un cezaevinde intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılamada tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD’deki duruşmadan ise çok ilginç detaylar ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç de duruşmada yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla şu şekilde anlattı:

Timur Cihantimur’un avukatı önce söz aldı ve geçen duruşmada olduğu gibi yine cezaevi koşullarından bahsetti. Özellikle şöyle bir cümle kurarak savunmasına başladı: “Genç adam 3 gündür tecrit ediliyor. İntihara teşebbüs etti. İlaçlarını alamıyor ve farklı ilaçlar verdiler. O ilaçlar da kendisine alerji yaptı durumu iyi değildi.

Bulunduğu cezaevi koşullarının da ne kadar kötü olduğundan bahseden avukat kendisinin hem şiddet hem de intihara teşebbüs olaylarından kaynaklanarak cezaevi hakkında da yani ıslah evi hakkında da işlem başlatılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı da bu talebi yerinde buldu hemen bu tutukevi ile ilgili de bir soruşturma başlatılacağını söyledi.

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