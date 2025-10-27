  • İSTANBUL
Timur Acar çekimden zeytinliğe: İlk hasadı sosyal medyada paylaştı
Yaşam

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Timur Acar çekimden zeytinliğe: İlk hasadı sosyal medyada paylaştı

Ünlü oyuncu Timur Acar, İznik’teki zeytinliğinde ilk hasadını yaparak bu anı sosyal medyada paylaştı.

Çakallarla Dans, Kertenkele, Avrupa Yakası gibi bir çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Timur Acar, çiftçi oldu. Acar İznik'teki zeytinliğinde ilk hasadını yaptığını sosyal medyasından duyurdu. Peki hangi ünlü isimler tarımla uğraşıyor?

Çok sayıda ünlü isim son yıllarda tarıma yöneldi. O isimler arasına oyuncu Timur Acar da eklendi. Çakallarla Dans serisinde oynadığı 'Köfte Necmi' karakteriyle sevilen Acar, İznik'te satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını yaptı. Acar, hasat sırasında çektiği fotoğrafı da 'kimse görmeden' notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Burak Hakkı da, Çanakkale Gelibolu'da çiftliğinde ceviz, sebze ve meyve üretimi yapıyor. Hakkı da sık sık hasat fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

Oyuncu İbrahim Çelikkol da İzmit'teki çiftliğinde tarımla uğraşan isimler arasında. Çelikkol da organik tarımla ilgileniyor.

 

Kıvanç Tatlıtuğ da eşi Başak Dizer'le birlikte Tekirdağ'dan 10 dönümlük üzüm bağı satın almıştı. Ünlü çift üzüm hasadı fotoğraflarını sosyal medyalarından paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan da yıllar önce Köyceğiz'de satın aldığı çiftliğinde organik tarım yapan isimler arasında.

1
