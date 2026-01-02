Hız canavarları zirveye yerleşti! Cebinizi yakmayan ama performansıyla şaşırtan o modeller belli oldu!

Performans konusunda hangi cihazların öne çıktığını ise AnTuTu gibi test platformları sayesinde net bir şekilde görebiliyoruz. Platform, son olarak Aralık 2025 verilerine göre en yüksek performansı sunan orta segment akıllı telefonların listesini paylaştı.

En hızlı orta segment telefonlar – Aralık 2025

AnTuTu’nun Aralık 2025 en hızlı orta segment Android telefonlar listesine baktığımızda MediaTek’in Qualcomm’a karşı büyük bir üstünlük kurduğunu söylemek mümkün. Bu kapsamda listedeki 10 cihazın 9’unun Dimensity serisi işlemcilerle güçlendirildiğini görüyoruz.

AnTuTu’ya göre geçen ayın orta segment şampiyonu OPPO Reno15 Pro oldu. 2,131,958 puan toplayan cihazı 2,121,019 puanla OPPO Reno 15 takip etti. Listenin üçüncü sırasında 2,054,663 puanla realme Neo7 SE yer alıyor. iQOO Z10 Turbo dördüncü ve OPPO K13 Turbo 5G ise beşinci sıradan listeye girmeyi başardı.