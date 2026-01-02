  • İSTANBUL
Milyonluk milli servet çürümeye terk edildi! İBB'nin vizyonsuzluğu bisikletleri hurda yığınına çevirdi: İstanbullunun parası böyle çöpe gitti

Netanyahu öve öve bitiremedi! Teknoloji Devi Nvidia'dan İsrail'e "Tarihi" Yatırım!

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumak için yeni kararlar aldı İthalata çeki düzen

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı

Yollarda yeni dönem resmen başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: On binlerce tabela söküldü, sürücülerin kafasını karıştıran o görüntüler tarihe karıştı

CHP zihniyetinin başı çektiği seküler yobazlar bu yıl da şaşırtmadı! Şişenin dibini buldular

Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!

Okul çevrelerinde mide bulandıran rezalet
Hız canavarları zirveye yerleşti! Cebinizi yakmayan ama performansıyla şaşırtan o modeller belli oldu!

Akıllı telefon dünyasında rekabet 2026 yılına girerken hiç olmadığı kadar kızıştı. Teknoloji devlerinin ardı ardına tanıttığı modeller, kullanıcıların kafasını karıştırırken piyasadaki seçenek sayısını da rekor seviyeye ulaştırdı.

Performans konusunda hangi cihazların öne çıktığını ise AnTuTu gibi test platformları sayesinde net bir şekilde görebiliyoruz. Platform, son olarak Aralık 2025 verilerine göre en yüksek performansı sunan orta segment akıllı telefonların listesini paylaştı.

En hızlı orta segment telefonlar – Aralık 2025

 

AnTuTu’nun Aralık 2025 en hızlı orta segment Android telefonlar listesine baktığımızda MediaTek’in Qualcomm’a karşı büyük bir üstünlük kurduğunu söylemek mümkün. Bu kapsamda listedeki 10 cihazın 9’unun Dimensity serisi işlemcilerle güçlendirildiğini görüyoruz.

AnTuTu’ya göre geçen ayın orta segment şampiyonu OPPO Reno15 Pro oldu. 2,131,958 puan toplayan cihazı 2,121,019 puanla OPPO Reno 15 takip etti. Listenin üçüncü sırasında 2,054,663 puanla realme Neo7 SE yer alıyor. iQOO Z10 Turbo dördüncü ve OPPO K13 Turbo 5G ise beşinci sıradan listeye girmeyi başardı.

 

Hasan Ağabey’in Hakk’a yürüyüşünün 10. yılı… Başkan Erdoğan’dan Akit Medya’ya başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Yurt dışından telefon getirenler yandı! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan kritik IMEI uyarısı Bir pasaporta bir telefon...

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"
Dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerindeki geçmeyen morlukları konuşuyordu. "Ağır bir hastalığı mı var?" "Yine ne gizleniyor?" ..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu
İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin istifa etti ama İran'da dördüncü gününe giren protestolar topyekûn bir isyana dönüşüyor. Ha..
