TIMSS Direktörü Hastedt’den Türkiye’ye büyük övgü

Konu ile ilgili yazı yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Nuran Çakmakçı, köşe yazısında Türkiye gurur duymalı başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Başarılarla dolu Türkiye Eğitim kalitesi ile ilgili o yazı;

İlk kez 500 puanın üzerine çıktığımız TIMSS’in Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması Türkiye’nin yüzünü güldürdü. TIMSS Direktörü Dirk Hastedt, “Türkiye harika bir gelişim gösterdi. Türk öğrenci ve öğretmenler çok iyi durumdalar, gurur duymalılar” dedi.

Düzenli olarak 4 yılda bir yapılan, 4 ve 8’inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendiren TIMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması, Türkiye’nin yüzünü güldürdü. Matematik ve fen alanında ilk kez 500 puanın üzerine çıktığımız araştırmanın sonuçlarının ardından Ankara Eğitim Platformu tarafından çevrimiçi düzenlenen konferansa katılan TIMSS’in Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) İcra Direktörü Dirk Hastedt ile sonuçları konuştuk:

8’inci sınıflar 10’uncu sırada

* Türkiye’nin başarısı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Türkiye matematik ve fen başarısının artışında harika bir gelişim gösterdi. 2019 TIMSS sonuçlarında Türkiye, fen alanında daha yüksek olacak şekilde, genellikle ortalamanın üzerinde bir başarı sergilemiştir. Bu başarı, TIMSS 2015’ten beri önemli bir derece artışıdır.

* Türkiye için başka ne gibi çalışmalar yapılabilir?

TIMSS 2019 sonuçlarında Türk öğrencilerinin kendi aralarındaki performanslarında büyük değişkenlik gözlemleniyor. 4 ve 8’inci sınıf matematik ve fen alanında uluslararası boyutta en yüksek başarıyı yakalayan Türk öğrenci oranı büyükken, TIMSS’de en düşük başarıya dahi ulaşamayan öğrencileriniz de var. Daha fazla öğrencinin TIMSS uluslararası düşük başarı kıyaslamasına ulaşabilmesi için bu farka daha ayrıntılı bakılmalı.

* Hangi alanlar geliştirilmeli?

Öğrenciler arasındaki yüksek ve düşük başarı açıklığının tanımlanmasının yanı sıra TIMSS 2019 Türkiye sonuçlarında, 8’inci sınıf öğrencilerinin yüzde 81’inin ihtiyaç göstergeleriyle, matematik öğretiminde teknoloji kullanımı konusunda daha fazla öğretmenin mesleki gelişimine ihtiyaç olduğu vurgulanmış. Bu gereksinim uluslararası boyutta da tespit edildi.

* Türk öğrenci ve öğretmenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türk öğrenci ve öğretmenleri çok iyi durumdalar ve elde ettikleri kazanımları ile gurur duymalılar. Özellikle 8’inci sınıf fen alanında, TIMSS 2019’da 515 puan elde eden Türk öğrenciler, kendilerinin en yüksek seviyesini elde ettiler. İrlanda, ABD, İsveç ve Portekiz’le 10’uncu sırayı paylaşıyorlar.

Kalıcı bir başarı için...

* Türk eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye, daha önceki dönemlere göre TIMSS 2019’da matematik ve fen alanında önemli gelişme gösterdi. Türk öğretmen ve öğrencileri, çok çalışmaya devam etmeleri için cesaretlendirmek isterim. Bu sayede kalıcı bir başarı öyküsüne imza atacaklardır.

* Başarılı olan ülkelerin ortak noktaları nedir?

Yüksek başarı gösteren eğitim sistemlerinde, öğrenci, veli, öğretmen ve okul müdürleri hep birlikte iyi çalışıyorlar. Motivasyonu olan ve iyi eğitilmiş öğretmenlere, derslerine hazırlanmak için yeterli zaman ve meslek yaşamları boyunca öğrenmeye devam etmeleri için olanaklar veriliyor. Okul müdürleri iyi organize edilmiş ortamlar sağlamakta ve ortak bir hedef için öğretmenler arasındaki ortak çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Müdürler ve öğretmenler akademik başarıya dikkat ediyorlar.

'Uzaktan, yüz yüzenin yerine geçmez'

* Uzaktan öğretim konusunda ne düşünüyorsunuz?

Uzaktan öğretim gelecekte de yüz yüze öğretimin yerine geçmeyecek. Uzaktan öğretim, pandemi sürecinde olduğu gibi, birçok ülkede yüz yüze eğitimin yapılamadığı okul kapanma durumlarında güçlü bir araç olabilir. Bu süreçte okul, öğretmen ve öğrencilerin gerekli donanım ve yazılımlara tam olarak sahip olmaları gerekir. Öğretmenlerin yazılım kullanmayı öğrenmenin yanı sıra öğretim süreçlerini uzaktan öğretime uyumlu kılmayı öğrenmeleri gerekir. Uzaktan öğrenim, farklı öğretim yaklaşımlarının öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarına daha uyumlu, farklı formatta öğrenme materyallerinin kullanılmasının sağlanması için bir fırsat olabilir. Bazı öğrenciler bir metni okurken, bazıları bir videoyu izlerken ve bazıları sanal deney yapmalarına olanak sağlandığında daha iyi öğrenebilirler.

* Pandemiden sonra eğitim, okul ve öğretmenler değişecek mi?

Bu pandeminin öğretme ve öğrenme süreçlerini önemli derecede etkilediğini düşünüyorum. Bu süreçte birçok güçlük yaşanmasına rağmen öğretim ve öğrenimde başarılı değişimler de gözlemledik. Eğitim daha önce olmadığı kadar dijitalleşti. Oluşan gelişimlerin olumlu yönlerini kullanmamak, öğrenilenler üzerinde düşünmemek ve eskiye dönmek büyük yazık olur. Eğitimin Aksaması Araştırması Yanıtları (REDs) çalışmamız, ülkelerin özellikle okulların kapandıklarında uzaktan öğretimde ne kadar hazırlıklı olduklarını, öğrencilerin öğrenmeye devam edilebilmeleri için uygulanan önlemler hakkında hükümetlerden, okul müdürlerinden, öğretmen ve öğrencilerden bilgi toplamayı hedeflemektedir. Eğitimin nasıl değiştiğinin üzerinde daha fazla çalışılabilmesi için araştırma sonuçları bu yıl yayınlanacak.

Araştırmanın önemi ne?

Matematik ve fen başarısı, eğitimsel kazanımların ölçülmesinin bir yoludur. Ancak, eğitime bütünsel bakılmalı. Okuma (Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi’nde ölçüldüğü gibi), bilgisayar yeterlilikleri (Uluslararası Bilgisayar ve Bilgisayar Okuryazarlığı Çalışması’nda ölçüldüğü gibi) ve yurttaşlık (Sivil ve Vatandaşlık Eğitimi Çalışması’nda ölçülür) eğitim kazanımlarının önemli öğeleridir. Sanat, müzik ve sağlık gibi. Ancak, iyi matematik, fen ve okuma yeterlilikleri diğer alanların anlaşılmasında ve öğrenilmesinde önemli. Bu nedenle, matematik ve fen performansının ve geliştirilmesi gereken alanların tespitinde yardımcı olabilmesi, ölçme–değerlendirme bağlamının anlaşılmasına dikkat edilmeli.