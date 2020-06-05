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Dünya

Timothy L. O'Brien: Ünlü boksör Mike Tyson, Trump'ı tekme tokat dövmeye kalkıştı

Amerikalı gazeteci Timothy L. O'Brien, 'TrumpNation' adlı kitabında ABD Başkanı Donald Trump'ın 1988 yılında Mike Tyson tarafından tekme tokat dövüldüğünü yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:55:00 - 2020-06-05 22:56:27
Timothy L. O'Brien: Ünlü boksör Mike Tyson, Trump'ı tekme tokat dövmeye kalkıştı

Ünlü boksör Mike Tyson'ın ABD Başkanı Trump'ı, kendisine danışmanlık yaptığı dönemde eşiyle aşk yaşadığından şüphelendiği için dövmeye kalktığı ortaya çıktı.

Amerikalı gazeteci Timothy L. O'Brien, 'TrumpNation' adlı kitabında ABD Başkanı Donald Trump hakkında çarpıcı bir olayı kaleme aldı. 1988 yılında Trump, ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'a servetini nasıl yöneteceği ve kariyerini nasıl yönlendireceği hakkında danışmanlık yapıyordu.

Ofisinde dövdü

Ancak o dönem Tyson'ın Amerikalı aktris ve model eşi Robin Givens ile Trump'ın gizli aşk yaşadığı öne sürüldü. O'Brien'ın iddiasına göre Tyson bunun üzerine New York'taki ofisi bastı, "Karımla mı birlikte oluyorsun?" diyerek Trump'ı dövmeye kalktı.

"Vurmaya devam et Mike"

Donald Trump'ın yıllar önce Tyson'a ne cevap verdiği bilinmese de ikili arasındaki arkadaşlık hâlâ devam ediyor. ABD Başkanı, Tyson'ın mayıs ayında antrenman yaptığı bir videoya "Vurmaya devam et Mike" yorumunu yazdı.

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