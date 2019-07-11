Timothee Kolodziejczak kimdir nerelidir? Timothee Kolodziejczak Beşiktaş transfer

Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Timothee Kolodziejczak’in Beşiktaş’ın renklerine katılması için görüşmelerin yapılması sonrası Beşiktaş tarafları Timothee Kolodziejczak’in kim olduğunu merak ediyor. Geçen sezon Saint Etienne’de top koşturan Timothee Kolodziejczak’in bonservisi Meksika takımı Tigres’te bulunmakta. Sol stoper oynayan Timothee Kolodziejczak’in Beşiktaş’a transfer edilip edilmeyeceği merak konusu.

Abdullah Avcı Timothee Kolodziejczak’i çok istiyor

Sol stoper için görüşülen futbolcu Timothee Kolodziejczak. Meksika takımı Tigres'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Fransız kulübü ST. Etienne'de kiralık olarak tamamlayan Kolodziejczak için resmi temaslarını yoğunlaştıran siyah-beyazlılar Abdullah Avcı'nın çok istediği stoper için şartları zorluyor.

Timothee Kolodziejczak kimdir?

1 Ekim 1991 doğumlu olan Timothee Kolodziejczak, Tigres UANL takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2009 yılında Lyon kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nice, Sevilla ve Borussia Mönchengladbach ve Tigres UANL kulüplerinde oynadı.