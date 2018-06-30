THY - İmaj
0553 313 94 23

TİM'in yeni başkanı belli oldu

25. Olağan Genel Kurulunda 3 adayın yarıştığı Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:51
TİM'in yeni başkanı belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı İsmail Gülle oldu.

25. Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki yarışıyordu. Tahsin Öztiryaki, halihazırda TİM Başkanvekilliği görevine devam ederken, Oğuz Satıcı 2001-2008'de TİM başkanlığı yapmıştı.

Yeni Başkan İsmail Gülle ise 2003-2018'de İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmüştü.

440 delegenin oy kullandığı TİM'in yaklaşık 71 bin üyesi bulunuyor. İsmail Gülle, geçtiğimiz günlerde TİM’i ihracatçıların sorunlarına çözüm getirerek, 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştırabilecek bir yönetim anlayışı ile idare etmek istediklerini söylemişti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 17:51
  1. İstanbul
  2. İsmail Gülle
  3. Türkiye İhracatçılar Meclisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı Mykola Shaparenko'ya kanca attı!
    1. Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı..
    2. Babel'in menajeri konuştu! 'Teklif..
    3. Galatasaray'a geri dönüyor! Teklif..
    4. Porto resmen açıkladı! Aboubakar...
    5. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan..
    6. Erzurumspor'da Zeki Yavru sesleri!
    7. Fuat Sezgin'in 45 bin kitabına Almanya..
    8. Adı Fenerbahçe ile anılan Jack..
    9. Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası..
    10. 20 gündür keyfi olarak gözaltında..
    11. Yıldız futbolcudan transfer..
    12. CHP'nin Meclis'e soktuğu vekilden..
    13. Türkiye'deki sistem idam cezasına..
    14. 'Suriyeliler gitsin diyenler, Avrupalı..
    15. Seneye üniversiteli olacak
    16. AYM'den CHP'nin OHAL başvurusuna ret!
    17. Yeni Aile Bakanı o mu olacak?
    18. Spiker Zafer Kiraz artık TRT'de yok
    19. Kontrolden çıkan otomobil iş yerine..
    20. Çocuğunuz çekingense...
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
    CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
    Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
    Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı
    Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
    Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
    Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı
    Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı