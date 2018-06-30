TİM'in yeni başkanı belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı İsmail Gülle oldu.

25. Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki yarışıyordu. Tahsin Öztiryaki, halihazırda TİM Başkanvekilliği görevine devam ederken, Oğuz Satıcı 2001-2008'de TİM başkanlığı yapmıştı.

Yeni Başkan İsmail Gülle ise 2003-2018'de İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmüştü.

440 delegenin oy kullandığı TİM'in yaklaşık 71 bin üyesi bulunuyor. İsmail Gülle, geçtiğimiz günlerde TİM’i ihracatçıların sorunlarına çözüm getirerek, 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştırabilecek bir yönetim anlayışı ile idare etmek istediklerini söylemişti.