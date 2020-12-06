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Gündem Times Meydanı’nda Türk kahvesi tanıtıldı
Gündem

Times Meydanı’nda Türk kahvesi tanıtıldı

ABD’de başkent Washington’un belediye başkanı Muriel Bowser, 5 Aralık’ı “Dünya Türk Kahvesi Günü” ilan etti. New York’taki Times Meydanı’nda yer alan reklam panolarında Türk kahvesi tanıtımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:28:00 -
Times Meydanı’nda Türk kahvesi tanıtıldı

Türk kahvesinin 5 Aralık 2013’te UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alınmasının ardından, Türk kahvesinin tanıtımını arttırmak ve kahve seven toplumları birbirine yakınlaştırmak amacıyla kurulan Turkish Coffee Lady Vakfı’nın girişimleri sonuç buldu. ABD’nin başkenti Washington’ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, vakfın girişimiyle 5 Aralık’ı “Dünya Türk Kahvesi Günü” ilan etti. Türk kahvesi, New York’taki Times Meydanı’nda yer alan dev reklam panolarında tanıtıldı.

ABD ve Türkiye’den konuşmacıların katıldığı sanal kutlama etkinliğinde akademisyenler, kahve sektörünün önde gelen isimleri, sanatçılar ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı. Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel Muriel Bowser’dan kutlama mesajı geldi. Bowser, “Washington’da yaşayan 706 bin kişi adına, Turkish Coffee Lady Vakfı’na, bu zengin geleneği paylaştığı ve kültürlerarası köprüler kurduğu için teşekkür ediyorum” dedi.
2012 yılından beri gönüllü bir ekiple beraber dünyayı Türk kahvesi kamyonu ile gezen ve Turkish Coffee Lady Vakfı’nın kurucusu olan Gizem Şalcıgil White, "Türk kahvesi dünyada eşi benzeri olmayan çok önemli, kültürel bir mirasımız. Ancak, Amerika’da günde 400 milyon bardak kahve tüketildiği halde, tarihteki ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin temel özelliklerinin Amerikan toplumu tarafından yeterince bilinmediğini gözlemledik.

Bu bağlamda, 500 yıllık kahve kültürümüzü kutlayacağımız bu anlamlı günde hem sanal etkinlikler, hem de sosyal yaşam alanlarındaki eğlenceli sunumlar aracılığıyla Türk kahvesi kültürünün ve mutfağının zenginliğini Amerikalılar ile kültürel etkileşim oluşturarak paylaşıyoruz. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde Washington Belediye Başkanı’nın beyannamesi ile ilk kez Amerika’da Türk kahvesine dair resmi bir bildiri yayınlanmış oldu. Ayrıca Times Square gibi dünyanın merkezi noktalarından birinde Türk kahvesi tanıtımı kapsamlı bir şekilde yer aldı. Bu gururu Türk halkımızla paylaşmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

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