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Times gazetesinden alçak "24 Haziran" yazızı

İngiltere merkezli The Times gazetesi, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığına devam ediyor. İngiliz paçavrası 24 Haziran seçimlerinin 'özgür ve adil olmayacağını' yazdı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:29
Times gazetesinden alçak "24 Haziran" yazızı

İngiliz The Times gazetesinin 'Ne özgür ne de adil' başlıklı başyazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde zafer elde edebilmek için tüm muhalifleri susturduğu yazıyor. Gazete de ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'deki mitinginden de izlenimler yer alıyor.

The Times'ın başyazısında yer alan ifadelerin bir kısmı şöyle:

"Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak. Duygusal, gösterişli ve her türlü muhalefete karşı hoşgörüsüz olan Erdoğan, kendisinden başka kimsenin kazanmamasını garantiledi. Bir yıl sonra yapılması planlanan seçimleri, muhalifleri kargaşada çamura saplamak, olağanüstü halin avantajını kullanmak, kampanyalara, basına, ifade özgürlüğüne kısıtlama getirmek için gelecek aya çekti. Bunlar da seçimlerin özgür ve adil olmayacağının garantisi gibi görünüyor."

"Erdoğan yeni anayasayla birlikte cumhurbaşkanına verilen geniş yetkileri sağlamlaştırmayı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarından ve Gülencilere yönelik tasfiyelerden çıkar sağlamayı amaçlıyor."

"Erdoğan ayrıca, artan gıdan fiyatları, Türk lirasındaki düşüşle gelen ekonomik çöküş öncesi gücünü sağlamlaştırmak istiyor."

"Bir zamanlar büyüyen ve ılımlı İslamcı AK Parti hükümetinin istikrarının da göstergesi olan ekonomi çökme tehlikesiyle karşı karşıya."

"Hükümetin giderek artan otoriter yapısından kaygı duyan yabancı yatırımcı ya uzak duruyor ya da piyasadan çekiliyor."

"Türkiye'nin Avrupalı müttefikleri de, gerileyen demokratik sistem yeniden inşa edilene kadar Avrupa Birliği kapılarının da kapalı kalacağını açıkça ifade ediyor."

"Türkiye ile Rusya arasındaki yakın ilişkilerden kaygı duyan ABD de, vizeler üzerinden kısasa kısas bir mücadele içinde. İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle devlet bankası yöneticisinin mahkümiyetinden sonra ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayabilir."

"Her zamanki gibi Erdoğan'ın kampanya taktiği, Türkiye'nin müdafi, PKK, AB veya laikler, Türkiye'nin kaderini ve tarihini karaladığını düşündüğü her türlü düşmana karşı savunucu rolü oynamak."

"Erdoğan, Kemalistlerin mirası laiklikten, reformlardan ve Batılı eğilimlerden yavaş yavaş koparak, onun yerine Osmanlı geçmişine, İslami prensiplere tutunup NATO ve AB ile ilişiği kesmeye yöneldi."

"Erdoğan'ın seçimlerde hiçbir muhalefete tahammül göstermemesi, Türkiye'nin kuzey ve güney komşularıyla da paylaştığı bir kararlılık."

"Rusya Devlet Başkanı Putin bugün dördüncü dönemi için yemin edecek. Mısır Devlet Başkanı Sisi her türlü muhalefetin yasaklandığı, susturulduğu veya sindirildiği bir seçimle başa geldi. Üst düzey bir Türk generalin eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday olmasın diye ikna etmek için ziyaret etmesi de bu kalıba uyuyor. Türkiye'de de benzer bir zırva seçim olacak."

KAYSERİ'DEN İZLENİMLER

The Time gazetesinde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'de yaptığı hastane açılışındaki mitingden de izlenimler var.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında kampanya konuşması yapmasının 'hükümet bütçesinin kampanya amaçlı kullanılmaması kuralını ihlal anlamına geldiği' belirtilirken Türkiye ekonomisine ilişkin de şu satırlar var:

"Türk ekonomisi kırılıyor. Türk lirası bu yılbaşından beri dolar karşısında büyük ölçüde düştü. Cumhurbaşkanının, Merkez Bankası'nın tavsiyesinin aksine faiz oranlarını düşük tutma ısrarı gıda fiyatlarında da keskin artışlara neden oldu. Ucuz kredi özel ve devlet sektöründe inşaat patlaması yaratıyor, bu da gayrimenkul fazlalığının yakında piyasada çöküşe neden olacağı uyarısını yapan ekonomistleri endişelendiriyor."

"Türk bankaları ayrıca ABD'nin İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank yöneticisinin mahkümiyeti sonrası ABD'den gelebilecek yaptırımlara karşı hazırlanıyor."

"'Anadolu kaplanlarından' olan Kayseri de iş dünyası, Erdoğan döneminin ilk yıllarında parladı, Gülencilere yönelik tasfiyelerden sonra ağır darbe aldı. Boydak'a el kondu ve savcılar şirketin yaklaşık 1 milyar dolarlık malvarlıklarını Türkiye'nin devlet fonuna yönlendirme arayışında. Çok sayıda yerli şirket sahibi de hapiste."

Gazeteye konuşan Kayserili bir iş adamı da "Eskiden Gülencilere tüm kapılar açılıyordu. Ama ben onlara katılmadım, katılsaydım şimdi hapiste olurdum" diyor.

BBC

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:29
  1. Kayseri
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  4. Rusya Devlet Başkanı Putin
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Türkiye Cumhuriyeti
  8. Vilademir Putin
  9. Avrupa Birligi
  10. The Times
  11. Ak Parti
  12. Amerika
  13. Suriye
  14. Rusya
  15. Times

YORUM YAZ

  • H.Mustafa NARH.Mustafa NAR33 dk önce
    Osmanlı imparatorluğumuzu yıkmak için bütün gücüyle bize saldiran,her türlü alçaklığı hainliği yapıp imparatorluğumuzu parçalayan,öz dedelerimizi binlerce atalarimizi şehit eden bu İngiliz tohumları bize methiyeler dizecek değildi ya.şu sıra gösterimde olan Kut'ül amare dizisini izledikçe çıldırıyor olmalılar.inş.bir daha gelirler buralara da imparatorluğumuzun intikamını almak nasip olur bizlere.
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